Патрушев рассказал, что отобьет у врагов России желание воевать

Патрушев: сильная армия и мощные спецслужбы – прививка от войны

МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. Сильная армия и спецслужбы отобьют у врагов России любые помыслы о войне, заявил в интервью "АиФ" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", – цитирует его РИА Новости.

По словам Патрушева, ненависть не может быть объединяющим началом для русского человека. Это отличает его от "западников", добавил секретарь российского Совбеза.

Ранее радио Sputnik сообщило, какое место, по мнению Николая Патрушева, президенты США занимают в политике транснациональных корпораций.