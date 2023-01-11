Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

ПГРК "Ярс" во время командно-штабных учениях.

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерный щит как гарант своего суверенитета и целостности

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.