Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерный щит как гарант своего суверенитета и целостности
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.