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РИА Новости

Россия продолжит развивать ядерную триаду, заявил Шойгу

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ПГРК "Ярс" во время командно-штабных учениях
ПГРК "Ярс" во время командно-штабных учениях.

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерный щит как гарант своего суверенитета и целостности

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность как гарант суверенитета и территориальной целостности страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявил Шойгу.

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Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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