Войти
ЦАМТО

Минобороны Германии намерено закупить дополнительные самоходные гаубицы PzH2000

334
0
0
PzH2000N
155 мм САУ Panzerhouwitser 2000NL (PzH2000N).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 10 января. Безвозмездная передача вооружений и военной техники Украине в течение последнего года стала причиной снижения уровня оснащенности ВиВТ Сухопутных войск Германии.

В частности, передача ВС Украины 14 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH2000 ослабила артиллерийские подразделения Бундесвера.

Для замены переданных Украине гаубиц Министерство обороны Германии теперь намерено закупить до 14 новых СГ PzH2000 за счет средств 60-й статьи бюджета, и стремится внести данную покупку в законопроект, который будет передан на рассмотрение соответствующих комитетов парламента в 2023 году. Об этом Минобороны Германии сообщило в ответ на запрос депутата немецкого парламента Йенса Леманна (ХДС), являющегося членом комитета по обороне Бундестага.

Комментируя ответ, Йенс Леманн заявил, что замена переданных ВСУ самоходных гаубиц на новые усилит боеспособность Сухопутных войск, однако пока это только планы. Конкретные же меры пока не приняты. По его мнению, в свете конфликта на Украине закупки должны были быть инициированы гораздо раньше.

В рамках вышеупомянутой статьи 60 бюджета на 2023 год 2,2 млрд. евро выделены на "поддержку государств-партнеров в области безопасности, обороны и стабилизации". Большая часть этой помощи, вероятно, предназначена для Украины.

Передача ВСУ 14 ед. PzH2000 ВС Германии осуществлялась совместно с Нидерландами, которые также передали Украине данные системы. Кроме того, страны сотрудничают в обучении украинских военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
PzH 2000
Похожие новости
17.10.2022
Великобритания решила передать Украине ракеты AMRAAM для систем ПРО NASAMS
29.09.2022
"Сдвинуть фронт на восток". НАТО раскрыла планы на Европу
13.07.2022
"Неприятный сюрприз для России": какое оружие Нидерланды поставят Украине
28.06.2022
Немецкие гаубицы начали использовать на востоке Украины
24.06.2022
Германская военная помощь Украине
22.04.2022
Словения и Германия ведут подготовку к передаче Киеву ОБТ Т-72 в обмен на поставку Любляне немецкой бронетехники
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО