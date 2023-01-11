Минобороны Германии намерено закупить дополнительные самоходные гаубицы PzH2000

ЦАМТО, 10 января. Безвозмездная передача вооружений и военной техники Украине в течение последнего года стала причиной снижения уровня оснащенности ВиВТ Сухопутных войск Германии.

В частности, передача ВС Украины 14 ед. 155-мм самоходных гаубиц PzH2000 ослабила артиллерийские подразделения Бундесвера.

Для замены переданных Украине гаубиц Министерство обороны Германии теперь намерено закупить до 14 новых СГ PzH2000 за счет средств 60-й статьи бюджета, и стремится внести данную покупку в законопроект, который будет передан на рассмотрение соответствующих комитетов парламента в 2023 году. Об этом Минобороны Германии сообщило в ответ на запрос депутата немецкого парламента Йенса Леманна (ХДС), являющегося членом комитета по обороне Бундестага.

Комментируя ответ, Йенс Леманн заявил, что замена переданных ВСУ самоходных гаубиц на новые усилит боеспособность Сухопутных войск, однако пока это только планы. Конкретные же меры пока не приняты. По его мнению, в свете конфликта на Украине закупки должны были быть инициированы гораздо раньше.

В рамках вышеупомянутой статьи 60 бюджета на 2023 год 2,2 млрд. евро выделены на "поддержку государств-партнеров в области безопасности, обороны и стабилизации". Большая часть этой помощи, вероятно, предназначена для Украины.

Передача ВСУ 14 ед. PzH2000 ВС Германии осуществлялась совместно с Нидерландами, которые также передали Украине данные системы. Кроме того, страны сотрудничают в обучении украинских военнослужащих.