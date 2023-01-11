Ростех выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставки и ремонт бронемашин БМП-3 и БТР-МДМ

В Ростехе сообщили, что уже начали работу по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М, а также машин БРЭМ-Л. Об этом сообщили журналистам в Ростехе во вторник.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" своевременно выполнил гособоронзаказ 2022 года на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год.

В госкорпорации также подчеркнули, что новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.

"В штатную комплектацию боевых машин БМП-3 и БМД-4М входят дополнительные комплекты защиты - решетчатые экраны. Их производство освоено на нашем предприятии. Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней организации "Специальное конструкторское бюро машиностроения", - рассказал исполнительный директор "Курганмашзавода" Петр Тюков, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев подчеркнул, что оборонные предприятия госкорпорации работают в особом режиме, практически круглосуточно. По его словам, существенно выросли темпы производства по всем направлениям, включая наиболее востребованные виды бронетехники.