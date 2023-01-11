Названо последствие появления западных танков у Украины

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который не исключил возможности поставок Украине тяжелых танков западного образца, противоречит словам о снабжении Киева только оборонительным оружием, отметил военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о последствиях появления западных танков у украинских вооруженных сил.

Это окончательно хоронит легенду о том, что они дают Украине только оборонительное оружие. Танки — это оружие наступательного боя Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин отметил, что ВС России обладают достаточным военным потенциалом для противостояния самым современным танкам, в том числе Leopard.

«Это может замедлить наши действия, но ни в коем разе не повлияет на наш успех. Ключ к этим танкам, я думаю, наши военные смогут подобрать: у нас же самые современные танки, в частности, Т-90М "Прорыв". По характеристикам он не уступает западным. У нас также самая современная авиация, включая вертолеты-штурмовики», — объяснил специалист.

Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников. «Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — сказал он.