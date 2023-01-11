Нового генсека ОДКБ представили на заседании постоянного совета

Нового генсека ОДКБ Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета организации

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нового генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета ОДКБ, сообщило посольство Белоруссии в Москве.

"Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что экс-посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов будет занимать пост генсека ОДКБ в ближайшие три года.