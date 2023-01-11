Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году

Патрушев назвал обстановку в мире исключительно сложной, но выразил надежду на улучшение

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году произойдут положительные изменения.

"Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

"Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения", - добавил он.