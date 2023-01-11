Пресса США: Программа создания перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate столкнулась с рядом трудностей

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Программа разработки перспективного однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate столкнулась с рядом трудностей, России вряд ли удастся создать самолет в ранее озвученные сроки. К такому мнению пришла обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.

Автор американского издания считает, что заявленные характеристики российского истребителя, а также его небольшая цена, весьма привлекательны для потенциальных заказчиков, особенно для стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Однако, с момента презентации на авиасалоне МАКС-2021, работы по самолету далеко не продвинулись, так как на это имеется ряд причин.

Во-первых, подчеркивает обозреватель, начав войну на Украине, Россия окончательно отрезала себе доступ к западному оборудованию и комплектующим, которые могут использоваться в конструкции самолета. Во-вторых, отсутствие необходимых для продолжения работ средств. Как утверждает Майя Карлин, Объединенные Арабские Эмираты якобы приостановили свое участие в проекте, потеряв к нему интерес. И в третьих, увеличение сроков разработки и усложнение конструкции может отпугнуть потенциальных покупателей.

На данный момент кажется, что программа Су-75 продолжает хромать

- утверждает автор.

Между тем в сентябре прошлого года ОАК подтвердила все планы по созданию Су-75 Checkmate. По планам компании "Сухой", входящей в состав ОАК, установочная партия Су-75 будет произведена в 2026 году, как и планировалось ранее. Перед этим ОАК планирует построить четыре опытных образца истребителя, которые и будут участвовать в испытаниях. Как ранее сообщалось, опытные образцы появятся в 2024-2025, установочная партия в 2026, а серийные поставки нового истребителя начнутся в 2026-2027 годах.

Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate разработан с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.