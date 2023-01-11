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ЦАМТО

Компания Boeing поставит вертолеты CH-47F "Чинук" ВС Египта

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 10 января. Командование СВ США заключило с компанией Boeing контракт на поставку ВВС Египта в рамках программы "Иностранные военные продажи" начальной партии из 12 новых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

Вертолеты, поставленные по контракту на сумму 426 млн. долл., заменят устаревшие машины CH-47D "Чинук" и расширят возможности ВС Египта по доставке грузов. Помимо военных задач, вертолеты предполагается применять для поддержки гражданских властей, включая гуманитарные миссии и пожаротушение. Предполагается, что поставки начнутся в 2026 году.

CH-47F "Чинук" отличается измененным фюзеляжем, оснащен "стеклянной" кабиной экипажа с БРЭО стандарта CAAS (Common Avionics Architecture System) и цифровой системой управления полетом DAFCS компании BAE Systems, позволяющей безопасно выполнять сложные маневры, включая "зависание" и "выдерживание высоты".

Два газотурбинных двигателя Т-55-L-714A мощностью 4733 л.с. позволяют развивать скорость более 175 миль/ч и транспортировать груз массой более 21000 фунтов (9500 кг). Дальность полета превышает 400 миль (около 645 км). Комплект самообороны CH-47F включает систему предупреждения о ракетной атаке и усовершенствованную систему отстрела ловушек и дипольных отражателей.

На текущий момент компания Boeing поставила 19 зарубежным заказчикам более 950 вертолетов линейки "Чинук".

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Египту в рамках программы "Иностранные военные продажи" 23 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", 29 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57, 75 пулеметов М-240, средств самообороны, боеприпасов, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму 2,6 млрд. долл.

По имеющейся информации, на вооружении Военно-воздушных сил Египта с 1999 года имеется 3 вертолета CH-47C и 16 CH-47D "Чинук".

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
BAE Systems
Boeing
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