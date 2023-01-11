США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БЛА Vampire

ЦАМТО, 10 января. США медлят с передачей Украине комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

Помощь была анонсированы еще в августе, но контракт с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 млн. долл. утвердили лишь в декабре с поставками не ранее середины 2023 года.

"Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять. В Пентагоне не говорят, почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта на системы Vampire", – говорится в публикации.

Система Vampire совмещает в себе средства обнаружения беспилотников с ракетами лазерного наведения для их перехвата.