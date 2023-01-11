Войти
ЦАМТО

США медлят с передачей Украине комплексов противодействия БЛА Vampire

306
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 января. США медлят с передачей Украине комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам Vampire.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

Помощь была анонсированы еще в августе, но контракт с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 млн. долл. утвердили лишь в декабре с поставками не ранее середины 2023 года.

"Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять. В Пентагоне не говорят, почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта на системы Vampire", – говорится в публикации.

Система Vampire совмещает в себе средства обнаружения беспилотников с ракетами лазерного наведения для их перехвата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.11.2022
Сунак допустил увеличение британской военной помощи Украине в 2023 году
21.07.2022
"Больше не можем много отдавать». Что происходит с поставками западного оружия Киеву
21.02.2022
The Times: Британия убеждена в российском "вторжении"
11.06.2021
Украинцы испытали самозащиту для Ан-26
08.02.2021
Фоторепортаж с выставки Aero India 2021
05.10.2020
Дума (Болгария): в 100 секундах от Армагеддона
29.09.2020
"Дело на только в беспилотниках". Военный эксперт о действиях США у Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО