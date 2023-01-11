В России представят проект малозаметного и высокоманевренного реактивного ударного БПЛА

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Проект по созданию нового реактивного ударного беспилотного летательного аппарата рассматривают в АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения». Специалисты этой организации планируют добиться улучшения ряда характеристик и создать высокоманевренные ударные беспилотные летательные аппараты, которые были бы оснащены реактивными двигателями.

Как утверждается в представленном докладе НПО Машиностроения, улучшить аэродинамические характеристики беспилотника планируется посредством использования крыла сложной формы, а взлетно-посадочные характеристики – с помощью оснащения крыла адаптивной механизацией передней и задней кромок.

Разработчики считают, что подобные беспилотные летательные аппараты будут сочетать столь полезные свойства как высокая маневренность и малая радиолокационная заметность. Это позволит беспилотникам обходить эшелонированную противовоздушную оборону, уклоняться от истребителей-перехватчиков и выполнять задачи, которые сейчас стоят перед пилотируемой штурмовой авиацией. Стоимость изготовления и обслуживания БПЛА значительно ниже, чем самолетов. Отсутствие экипажа в самом аппарате позволяет выполнять самые опасные задачи, не рискуя жизнями пилотов.

В качестве основы при создании нового беспилотника будет взята интегральная компоновка с подфюзеляжным расположением воздухозаборника. Габариты такого БПЛА будут малыми, что позволит снизить стоимость аппарата, оснастить его соответствующим вооружением и оборудованием.

Отметим, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продемонстрировала важность беспилотной авиации в современной войне и необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых беспилотников, стоящих на вооружении российской армии.