Эксперты в США предполагают, что Китай пользуется идеями американского контр-адмирала для развития своего флота

Источник изображения: topwar.ru

В США пытаются оценить перспективы Китайской Народной Республики в плане выхода её ВМС на ведущее место в мире. Уже сейчас китайский военно-морской флот по целому ряду параметров опережает американского конкурента. При этом строительство военных кораблей различного класса в Китае идёт огромными темпами. Это пугает Вашингтон, который хочет сохранить гегемонию на море.

В американской прессе в связи с этим решили вспомнить историю о том, как изучался опыт Британии по развитию флота для формирования ВМС США. При этом отмечается, что аналогичные исследования могли бы помочь как США, так, например, и Японии "противостоять наращиванию своего флота Китаем". Одновременно с этим изучается вопрос того, не воспользовался ли более ранними теоретическими наработками западных специалистов сам Китай.

Как пишет американская пресса, не так давно предположение о том, что Китай очарован идеями американца Альфреда Тайера Мэхэна о морской мощи, у некоторых вызывало улыбку. В настоящий момент это суждение всё очевиднее обретает здравый смысл. Кто такой этот Мэхэн?

Источник изображения: topwar.ru

Контр-адмирал, президент Военно-морского училища, успешный военно-морской теоретик Альфред Тайер Мэхэн (1840-1914) в поисках вдохновения для развития американского флота в своё время исследовал всю европейскую эпоху парусного флота. Он предлагал властям Америки последовать примеру Великобритании, которая в его время была золотым стандартом мореплавания и контроля над Мировым океаном. Соответственно, большую часть своей огромной работы он посвятил изучению того, как маленькое островное государство у побережья Европы стало править морем и чему британские достижения могли бы научить Соединённые Штаты, начавшие тогда попытки восхождения к региональной и мировой власти.

Сочинения Мэхэна пользовались огромной популярностью за границей, особенно среди растущих держав, которые питали амбиции в плане господства на море. Имперская Япония также была страстным претендентом на морскую мощь.

Японский император Мэйдзи и наследный принц получили экземпляры «Влияния морской мощи на историю» и, очевидно, одобрили его. Военно-морской и армейский штабные училища Японии приняли его в качестве учебника. Историк Джордж Бэр утверждает, что «японская военно-морская стратегия была даже более мэхэновской, чем американская».

Изначально вид японской морской мощи был весьма хрупким по сравнению с морскими державами-соперниками. В Токио упустили предупреждение, скрытое в трудах Мэхэна, сведя его к навязчивой идее массированных флотилий крупных кораблей, сражающихся за господство на море. Отказ от замечаний об экономических, материальных и демографических основах морской мощи и сосредоточение внимания на своих идеях о действиях флота оставили японских военно-морских флотоводцев с частичным, поверхностным и рискованным пониманием морской стратегии.

Во-первых, многие японцы учились у Мэхэна, что называется, не из первых рук. Во-вторых, японские флотоводцы профильтровали идеи из работ Мэхэна через собственную недавнюю историю. Как мог предсказать Мэхэн, попытки японцев захватить постоянное господство в западной части Тихого океана потерпели крах. Морская гегемония Японии оказалась недолгой, как и существование империи. Однако сейчас Япония пытается существенно нарастить свой военный бюджет и начать активнее развивать свои ВМС.

Встреча имперской Японии с Альфредом Тайером Мэхэном представляет собой поучительную историю для Китая. Коммунистический Китай — это не имперская Япония. Например, он не страдает от серьезной разобщенности между гражданскими и военными, которая столкнула силы внутри страны. Китайская морская стратегия не может вырваться из-под контроля лидеров Коммунистической партии Китая.

Тем не менее, многие факторы, которые отвлекли японские официальные лица от точного понимания теории морской мощи и деформировали японскую морскую стратегию, как считают современные американские эксперты, могут повлиять на Китай сегодня.

Таким образом, в США пытаются понять, не воспользовался ли Китай стратегией упомянутого Мэхэна с той целью, чтобы нарастить свою военно-морскую мощь. А также понять то, как теперь действовать Японии, чтобы военно-морская конкуренция с Китаем в Тихом океане обрела реальные черты.