"Юрий Долгорукий": как первая подлодка "Борей" открыла дорогу кораблям 4-го поколения

Рассказываем о создании первой стратегической АПЛ проекта "Борей"

"Гарант глобального баланса безопасности России и ее союзников", — так назвал президент России Владимир Путин атомную подводную лодку (АПЛ) "Юрий Долгорукий". 10 января исполнилось десять лет с тех пор, как в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ вошел первый ракетоносец XXI века. 10 января 2013 года стало историческим днем в жизни северодвинского завода "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), флота и промышленности в целом. Подъем Андреевского флага на этом корабле открыл эпоху нового атомного подводного флота страны — более малошумного, более мощного и более цифрового.

Рождение АПЛ

В день вывода АПЛ "Юрий Долгорукий" Владимир Здорнов, на тот момент генеральный директор конструкторского бюро "Рубин", сказал: "Этот корабль, как ребенок, рождался в муках". Первый стратегический ракетоносец 4-го поколения заложили в 1996 году. Это был период, когда в стране начала рушиться экономика, закрывались предприятия-партнеры… Но у руководства "Севмаша" не было сомнений в том, что завод построит этот корабль.

"Идея строительства АПЛ стратегического назначения 4-го поколения появилась еще в середине 1980-х годов. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров вышло в ноябре 1985 года. ЦКБ МТ "Рубин" во главе с генеральным конструктором С.Н. Ковалевым приступило к проектным изысканиям АПЛ 4-го поколения. Тогда в стране была стабильность, оборонка — на подъеме", — рассказал в интервью ТАСС генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Только через 11 лет состоялась закладка корабля — 2 ноября 1996 года. "Это было пограничное время для нашего предприятия и для дальнейшего развития всего флота в целом. Как показало время, решение о строительстве АПЛ "Юрий Долгорукий" было своевременным, позволившим не растерять многое: кооперацию предприятий, кадровый потенциал, в конце концов, веру людей в будущее", — сказал Будниченко, отметив, что в этом большая заслуга Давида Гусейновича Пашаева, в то время возглавлявшего завод.

По его словам, существовавшая в рамках союзного Минсудпрома кооперация была практически полностью разрушена. "Ее восстанавливали в буквальном смысле по крупицам — совместными усилиями с проектантом — ЦКБ МТ "Рубин", при поддержке ВМФ и Министерства обороны. В это критическое время у руководства "Севмаша" и проектного бюро рождались нестандартные, талантливые технические решения, которые буквально спасли корабль. Идея использования задела по корпусным конструкциям недостроенных подлодок проекта 971 и 949А дала возможность продвинуться в строительстве АПЛ "Юрий Долгорукий". Формирование ее корпуса завершили в 2004 году.

По словам Будниченко, новое руководство страны во главе с президентом России Путиным стало уделять должное внимание вопросам национальной безопасности и поддержке "оборонки". "Отмечу, что Владимир Владимирович впервые побывал на "Севмаше" еще в должности премьер-министра в 1999 году на выводе из эллинга АПЛ "Гепард", а через два года — в 2001 году — присутствовал на подъеме военно-морского флага на этом корабле", — рассказал глава "Севмаша".

Он также подчеркнул, что в 2000-х годах было налажено финансирование гособоронзаказа, выстроилась четкая перспектива по строительству АПЛ 4-го поколения на ближайшие десятилетия. "Сергей Никитич Ковалев как-то сказал: "Руководство страны пришло к пониманию того, что государственные интересы надо защищать силой, а не только игрой в демократию". Уверен, что без создания сильного флота не может быть российской государственности", — отметил Будниченко.

Значение АПЛ

Глава "Севмаша" уверен, что АПЛ "Юрий Долгорукий" открыла дорогу кораблям 4-го поколения. "10 января 2013 года стало историческим днем в жизни завода, флота и промышленности в целом. Мы все доказали, что сплоченность и нацеленность на результат при любых, даже самых критичных, обстоятельствах — это путь к успеху. Безусловно, этот день для нас, заводчан, для конструкторов и для военных моряков был самым счастливым", — подчеркнул Будниченко.

Принятие в боевой состав военно-морского флота России атомной подводной лодкой «Юрий Долгорукий».

С тех пор на "Севмаше" были построены и переданы флоту еще две АПЛ проекта "Борей" — "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Юрий Долгорукий" шел как опытный корабль. "На нем многое было совершенно новым — архитектура корпуса, комплексы радиоэлектронного вооружения, использованы современные технические достижения, улучшающие гидродинамику корпуса, — рассказал Будниченко. — Два следующих корабля значительно быстрее проходили стапельный период. Сейчас все три корабля несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Мы следим за их судьбой, проводим сервисное обслуживание своих кораблей. Моряки высоко оценивают современные крейсеры 4-го поколения".

На отладку и испытания в море опытных образцов вооружения корабля ушло четыре года. "У меня по ощущениям мы с этим кораблем прошли по краю пропасти, за которым могли потерять атомное подводное кораблестроение, — рассказал ответственный сдатчик АПЛ "Юрий Долгорукий" Николай Семаков. — По любому направлению, когда мы начали работать, везде приходилось начинать с того, а где это можно сделать, а где это можно взять, а как это будет работать. И сейчас уже, наверно, не секрет, что окончание многих ОКРов (опытно-конструкторских работ — прим. ТАСС) было просто перенесено на корабль, и то, что в свое время была эта кооперация запущена — ведь она тоже шла довольно тяжело. Когда это все полусырое, скажем так, приходило на корабль, и все это доводилось уже на корабле, параллельно с нашими работами, параллельно с подготовками к испытаниям".

10 января 2013 года одновременно с подъемом военно-морского флага на "Юрии Долгоруком" на вооружение была принята межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-30 "Булава" — основное оружие подлодок этого класса. При этом летно-конструкторские испытания ее продолжались еще несколько лет. Тем не менее "Булава" доказала свою работоспособность и эффективность. По данным из открытых источников, МБР представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, способную нести шесть боевых блоков индивидуального наведения. Общий забрасываемый вес — 1 150 кг. Каждая субмарина проектов "Борей" и "Борей-А" способна нести до 16 таких ракет.

Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года. Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В настоящее время линейку "Бореев" продолжили корабли модернизированной серии. По проекту "Борей-А" "Севмаш" построил и передал флоту три корабля — "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". "На разных стадиях строительства — еще несколько АПЛ этой серии. Строительство линейки кораблей проекта "Борей" и "Борей-А" можно назвать выдающимся достижением отечественной оборонной промышленности, символизирующим начало нового этапа в ее развитии. Создание этих кораблей демонстрирует способность нашей страны на современном уровне поддерживать потенциал своих стратегических ядерных сил и осуществлять сложные технологические программы национального масштаба", — отметил Будниченко.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу ПО "Севмаш"