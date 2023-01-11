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ТАСС

НПО машиностроения рассматривает проект по созданию ударных реактивных беспилотников

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Исторические крылатые и противокорабельные ракеты разработки входящего в состав КТРВ АО "ВПК "НПО машиностроения" - "Метеорит", "Вулкан", "Базальт"
Исторические крылатые и противокорабельные ракеты разработки входящего в состав КТРВ АО "ВПК "НПО машиностроения" - "Метеорит", "Вулкан", "Базальт".
Источник изображения: bmpd

Для улучшения аэродинамических характеристик беспилотника предлагается использовать крыло сложной формы, а для улучшения максимального аэродинамического качества и взлетно-посадочных характеристик - оснастить крыло адаптивной механизацией передней и задней кромок

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские разработчики рассматривают проект по созданию высокоманевренных малозаметных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с реактивным двигателем. Об этом говорится в докладе специалистов АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения".

"Данный класс БПЛА за счет сочетания свойств высокой маневренности и малой радиолокационной заметности будет способен действовать в условиях противодействия эшелонированной противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков. Этот класс БПЛА может эффективно выполнять функции, свойственные пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации и при этом обладать значительно меньшей, по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами, стоимостью изготовления и обслуживания", - говорится в тезисах к докладу представителей университета к XLVII Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения), которые намечены на 24-27 января.

Для решения задачи по созданию БПЛА предлагается взять за основу интегральную компоновку с подфюзеляжным расположением воздухозаборника, реализовать компоновку в минимальных габаритных размерах, что минимизирует массу и стоимость аппарата, а также оснастить беспилотник необходимым для эффективного выполнения задач оборудованием и вооружением.

Для улучшения аэродинамических характеристик беспилотника предлагается использовать крыло сложной формы, а для улучшения максимального аэродинамического качества и взлетно-посадочных характеристик - оснастить крыло адаптивной механизацией передней и задней кромок. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО машиностроения
Проекты
БПЛА
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