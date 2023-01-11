В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников

Это снижает вероятность успешного отражения атаки, считают представители Балтийского государственного технического университета

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Представители Балтийского государственного технического университета (БГТУ) "Военмех" предложили использовать для поражения целей групповое наведение беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом говорится в тезисах к их докладу к XLVII Академическим чтениям по космонавтике памяти С.П.Королева (Королевские чтения), которые намечены на 24-27 января.

"Активное применение залповых атак для поражения цели и рост уровня ее защищенности делают актуальной задачу разработки алгоритмов одновременного поражения цели группой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Весьма полезным представляется сценарий, когда цель обстреливается с нескольких разноудаленных носителей, возможно разного класса, но подвергается удару одновременно, что снижает вероятность успешного отражения атаки. При этом желательным является применение достаточно простого алгоритма, использующего данные с имеющихся на большинстве БПЛА измерителей", - говорится в тексте.

Авторы доклада поясняют, что целью первого этапа является достижение равных измеряемых параметров, заданных относительной дальностью до цели и углом между вектором скорости летательного аппарата и линией визирования цели. На втором этапе каждый БЛА наводится на цель отдельно с помощью модифицированного алгоритма пропорционального трехмерного наведения.

"Для успешного поражения цели на втором этапе, в качестве закона наведения для каждого БПЛА, используется модифицированный алгоритм пропорционального трехмерного наведения. <...> Он формирует управляющие сигналы ускорения БПЛА, пропорциональные угловой скорости линии визирования. В отличие от традиционного алгоритма пропорционального трехмерного наведения используемый алгоритм учитывает угловое положение БПЛА относительно цели", - указано в тезисах. В БГТУ отмечают, что за счет этого алгоритм обеспечивает меньшее время перехвата цели при меньших максимальных управляющих ускорениях, что значительно снижает перегрузки на конечном этапе преследования цели.