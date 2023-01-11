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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил условные цели в Норвежском море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Моряки отрабатывали отражение средств воздушного нападения условного противника в сложных гидрометеорологических условиях, рассказали 10 января в пресс-службе Северного флота.


По данным ведомства, учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет проводилось при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата. Расчет командного пункта противовоздушной обороны выполнил нормативы по маневрированию корабля. Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и прием целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля.

«На корабле проходило подготовительное корабельно-боевое учение по отражению ударов средств воздушного нападения противника. Оно имело целью проверить работу контр-ПВО, его систем. Цели достигнуты, корабль готов к отражению средств воздушного нападения. На данный момент волнение моря — 3–4 балла, скорость ветра — до 20 м/с. В целом это никак не повлияло на работу расчета и экипажа, так как технические средства способны выполнять свои задачи в данных штормовых условиях», — рассказал старший помощник командира фрегата, капитан II ранга Павел Конов.

Президент РФ Владимир Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу носителя гиперзвуковых «Цирконов» фрегата «Адмирал Горшков». Президент назвал начало боевого похода «Адмирала Горшкова», оснащенного системами «Циркон», знаменательным событием.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

В тот же день военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» назвал фрегат «Адмирал Горшков» грозным оружием, которое заставит страны Запада считаться с интересами российской стороны. Он обратил внимание на то, что в Средиземноморье действуют флоты других стран НАТО — Франции, Италии, Греции и Турции.


«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года.

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Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
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