Источник сообщил о начале производства винтовки «Счетчик» под патрон НАТО

«РИА Новости»: в России начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО

Началось производство нескольких десятков новых снайперских винтовок «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 х 51 мм для Вооруженных сил России (ВС РФ). Такими сведениями во вторник, 10 января, поделился информированный источник «РИА Новости».

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 х 51 мм для дальнейшей поставки в ВС РФ. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название «Счетчик», — поделился собеседник агентства.

Российские снайперы в ноябре 2022 года испытали новую высокоточную самозарядную снайперскую винтовку калибра НАТО (7,62 х 51 мм) в рамках специальной военной операции на Украине. Тогда источник сообщал, что по итогам боевой эксплуатации винтовки будет принято решение о начале ее серийного производства.

По словам производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислава Лобаева, новое оружие разработано на базе снайперской винтовки AR-10 с увеличенной дальностью и кучностью стрельбы.

Президент России Владимир Путин 20 октября опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова на полигоне в Рязанской области, сделав несколько выстрелов.

На стрельбище Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, а затем, надев защитные очки и наушники, сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лежа.

В сентябре военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал о поставленной российскому спецназу винтовке Чукавина. По его словам, на винтовках Чукавина устранен недостаток, характерный для предыдущих образцов, — несовпадение приклада с линией ствола, из-за чего была очень сильная отдача в плечо стрелка.

До этого, 3 августа, источник в силовых структурах писал, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». По его данным, «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.