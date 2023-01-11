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ТАСС

В НПО Лавочкина рассказали о необходимости новых электронных систем

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Сборка орбитального аппарата межпланетной станции 4В1. НПО имени С.А. Лавочкина
Сборка орбитального аппарата межпланетной станции 4В1. НПО имени С.А. Лавочкина.
Источник изображения: roscosmos.ru

Они помогут создать солнечную космическую электростанцию, считают специалисты

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Одной из проблем при создании солнечной космической электростанции (СКЭС) является отсутствие новых электронных систем. Об этом говорится в докладе специалистов Научно-производственного объединения им. С.А.Лавочкина (АО "НПО Лавочкина").

"При использовании СКЭС на геостационарной орбите приводит к необходимости создания систем наведения с точностью менее 0,1 угл. с и удержания этой точности более 100 ч. Использование электромеханических средств не позволяет решить эту проблему. Поэтому необходимо создание электронных (оптикоэлектронных) систем", - говорится в тезисах к докладу представителей объединения к XLVII Академическим чтениям по космонавтике памяти С.П.Королёва (Королёвские чтения), которые намечены на 24-27 января.

Солнечная космическая электростанция позволит обеспечить регулярное снабжение электроэнергией труднодоступных островных, горных и северных районов Земли независимо от погодных условий и времени суток.

Предполагается, что такие электростанции будут находиться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82 градуса, 90 градусов и 98 градусов.

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Компании
НПО Лавочкина
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