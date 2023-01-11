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ТАСС

Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей

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LauncherOne
LauncherOne.
Источник изображения: Virgin Orbit

Ракета-носитель LauncherOne не смогла вывести аппараты на орбиту

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении Virgin Orbit.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", - сказано в заявлении компании в Twitter. Virgin Orbit добавила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne. 

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Страны
Великобритания
США
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