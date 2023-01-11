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ТАСС

АПЛ "Белгород" завершила бросковые испытания макета торпеды "Посейдон"

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Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Стрельбы макета выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска, рассказал собеседник ТАСС в военном ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения "Белгород" завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды "Посейдон". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Подлодка "Белгород" завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета "Посейдона", - отметил он.

По его словам, "целью бросковых испытаний было проверить работу системы запуска "Посейдона", она достигнута". "Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска", - отметил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что АПЛ "Белгород" проходила госиспытания в Баренцевом море.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года на ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Ее передача флоту состоялась 8 июля 2022 года. 

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