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ТАСС

В РФ разработали новый цельнометаллический вагон для перевозки ракетно-космических грузов

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия"п

Внутри вагона может быть установлена система термостатирования, пожаротушения, газоанализа, отметили в Центральном конструкторском бюро транспортного машиностроения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Специалисты Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ) разработали цельнометаллический вагон для транспортировки изделий ракетно-космической отрасли, отвечающий повышенным требованиям к сохранности грузов. Об этом говорится в тезисах к докладу представителей конструкторского бюро к XLVII Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения), которые намечены на 24-27 января.

"Анализируя современные потребности ракетно-космической промышленности и состояние инфраструктуры ОАО "РЖД", а также возможные аварийные ситуации, возможность которых при транспортировке нельзя исключить, специалистами АО "ЦКБ ТМ" был разработан вагон, отвечающий повышенным требованиям к сохранности транспортируемых грузов", - отмечается в тезисах.

Уточняется, что внутри вагона может быть установлена система термостатирования, пожаротушения, газоанализа. В конструкции применена подвижная хребтовая балка с увеличенным ходом, обеспечивающая защиту грузов от продольных ударных воздействий, и тележки с улучшенными динамическими показателями.

"Разработанный вагон обеспечивает надежную защиту транспортируемого груза при соударениях и снижает его динамическую нагруженность при транспортировании, а конструктивные решения, заложенные при его проектировании, могут служить основой для нового модельного ряда железнодорожных транспортных средств, предназначенных для перевозки ракетно-космической техники", - говорится в материале.

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Россия
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