Al Mayadeen: самоуверенный Запад втянул Украину в бесперспективный конфликт

Ни Украина, ни западные страны не получили желаемых результатов от конфликта с Россией, что ставит под вопрос его целесообразность, пишет Al Mayadeen. Конфронтация с Москвой бесперспективна: российскую армию разгромить не получится. Поэтому США и ЕС придется смириться со своим провалом, считает автор статьи.

Украинский конфликт близится к первой годовщине и пока нет никаких признаков его завершения. Причиной тому является готовность Запада сохранять уровень предоставляемой Киеву поддержки. Однако Украина не получила от этого желаемых результатов, что поднимает вопрос о целесообразности текущего конфликта.

Чтобы избежать негативных последствий, ни одно государство не должно вступать в военный конфликт без предварительного изучения международной обстановки, сил противника, степени его регионального и международного влияния, его способности сопротивляться и твердо отстаивать свои позиции.

Международные отношения включают различные модели взаимодействия: эскалацию, сотрудничество или взаимосвязь. Под последним понимается борьба государств в одних областях и сотрудничество в других. Это означает, что страны отстаивают свои интересы даже при наличии разногласий из-за так называемого "политического прагматизма".

Россия готовилась к проведению военной операции на Украине, а Запад грозился принять против нее жесткие меры, если та развяжет конфликт с киевскими властями. Он был уверен, что это вызовет коллапс российской экономики и истощит страну в военном отношении. Запад хотел, чтобы Россия увязла на Украине, как это случилось с Советским Союзом в Афганистане, и вернулась, так сказать, в "эпоху Ельцина".

Запад изначально не планировал выполнять Минские соглашения. Это подтвердила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что они были попыткой дать Украине время, чтобы та стала сильнее для будущего противостояния с Россией. Иными словами, Запад никогда не считал Москву партнером.

Как мы уже говорили ранее, перед развязыванием международного конфликта необходимо тщательно изучить ситуацию, сильные и слабые стороны противника, степень его влияния на региональной и мировой аренах и возможный ответ. Запад проигнорировал все это и обращался с Россией как с одной из "банановых республик". Он решил проводить санкционную политику, поскольку был уверен в ее эффективности. Это вполне согласуется с западным стратегическим мышлением.

Военные действия длятся почти год, а Запад так и не получил результат, на который рассчитывал, несмотря на оказание Киеву всевозможной поддержки и введение огромного количества санкций, направленных на подрыв российской экономики и развал государства.

Вместо того, чтобы найти подход к Москве, он усилил военную и экономическую поддержку Украины. Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности. Также имеет место раскол внутри коллективного Запада из-за конфликта интересов. Это угрожает его единству, о котором он твердил десятилетиями.

Западу не удалось расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных союзов и подтолкнуть Москву к отступлению, несмотря на предпринимаемые в этом отношении усилия. Резолюция ES-11/1 "Агрессия против Украины", принятая Генеральной Ассамблеей ООН, остается необязательной и не имеет никаких юридических или политических последствий. Это свидетельствует о том, что западная дипломатия растеряла глобальное влияние.

Лидеры западных стран настаивают на дальнейшем предоставлении помощи Киеву, игнорируя при этом интересы собственных граждан и текущие кризисы, несмотря на неспособность украинцев разгромить российскую армию. Западное оружие и военные советники стран НАТО мало чем им помогают.

Несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, как недавно заявил президент России Владимир Путин, Москве удалось адаптироваться и понять, как противостоять западным странам благодаря выстроенным между ними за последние три десятилетия отношениям. Россия пошла по двум путям: первый — работала над укреплением тыла, сплотила русский народ вокруг политического руководства и предпринимала соответствующие меры для предотвращения коллапса экономики, а второй — анализировала ситуацию на поле боя, вводила новые вооружения и закрепляла позиции на территориях ДНР и ЛНР, которые недавно вошли в состав страны.

Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса.

Запад должен смириться с бесперспективностью украинского конфликта, зарождением нового многополярного мира и концом американской гегемонии на мировой арене. И здесь возникает главный вопрос: когда же он это примет? Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше.

Автор: Халид аль-Бухали (خالد البوهالي)