Войти
ИноСМИ

Запад неизбежно проиграет России на Украине

435
0
0
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Al Mayadeen: самоуверенный Запад втянул Украину в бесперспективный конфликт

Ни Украина, ни западные страны не получили желаемых результатов от конфликта с Россией, что ставит под вопрос его целесообразность, пишет Al Mayadeen. Конфронтация с Москвой бесперспективна: российскую армию разгромить не получится. Поэтому США и ЕС придется смириться со своим провалом, считает автор статьи.

Украинский конфликт близится к первой годовщине и пока нет никаких признаков его завершения. Причиной тому является готовность Запада сохранять уровень предоставляемой Киеву поддержки. Однако Украина не получила от этого желаемых результатов, что поднимает вопрос о целесообразности текущего конфликта.

Чтобы избежать негативных последствий, ни одно государство не должно вступать в военный конфликт без предварительного изучения международной обстановки, сил противника, степени его регионального и международного влияния, его способности сопротивляться и твердо отстаивать свои позиции.

Международные отношения включают различные модели взаимодействия: эскалацию, сотрудничество или взаимосвязь. Под последним понимается борьба государств в одних областях и сотрудничество в других. Это означает, что страны отстаивают свои интересы даже при наличии разногласий из-за так называемого "политического прагматизма".

Россия готовилась к проведению военной операции на Украине, а Запад грозился принять против нее жесткие меры, если та развяжет конфликт с киевскими властями. Он был уверен, что это вызовет коллапс российской экономики и истощит страну в военном отношении. Запад хотел, чтобы Россия увязла на Украине, как это случилось с Советским Союзом в Афганистане, и вернулась, так сказать, в "эпоху Ельцина".

Запад изначально не планировал выполнять Минские соглашения. Это подтвердила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что они были попыткой дать Украине время, чтобы та стала сильнее для будущего противостояния с Россией. Иными словами, Запад никогда не считал Москву партнером.

Как мы уже говорили ранее, перед развязыванием международного конфликта необходимо тщательно изучить ситуацию, сильные и слабые стороны противника, степень его влияния на региональной и мировой аренах и возможный ответ. Запад проигнорировал все это и обращался с Россией как с одной из "банановых республик". Он решил проводить санкционную политику, поскольку был уверен в ее эффективности. Это вполне согласуется с западным стратегическим мышлением.

Военные действия длятся почти год, а Запад так и не получил результат, на который рассчитывал, несмотря на оказание Киеву всевозможной поддержки и введение огромного количества санкций, направленных на подрыв российской экономики и развал государства.

Вместо того, чтобы найти подход к Москве, он усилил военную и экономическую поддержку Украины. Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности. Также имеет место раскол внутри коллективного Запада из-за конфликта интересов. Это угрожает его единству, о котором он твердил десятилетиями.

Западу не удалось расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных союзов и подтолкнуть Москву к отступлению, несмотря на предпринимаемые в этом отношении усилия. Резолюция ES-11/1 "Агрессия против Украины", принятая Генеральной Ассамблеей ООН, остается необязательной и не имеет никаких юридических или политических последствий. Это свидетельствует о том, что западная дипломатия растеряла глобальное влияние.

Лидеры западных стран настаивают на дальнейшем предоставлении помощи Киеву, игнорируя при этом интересы собственных граждан и текущие кризисы, несмотря на неспособность украинцев разгромить российскую армию. Западное оружие и военные советники стран НАТО мало чем им помогают.

Несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, как недавно заявил президент России Владимир Путин, Москве удалось адаптироваться и понять, как противостоять западным странам благодаря выстроенным между ними за последние три десятилетия отношениям. Россия пошла по двум путям: первый — работала над укреплением тыла, сплотила русский народ вокруг политического руководства и предпринимала соответствующие меры для предотвращения коллапса экономики, а второй — анализировала ситуацию на поле боя, вводила новые вооружения и закрепляла позиции на территориях ДНР и ЛНР, которые недавно вошли в состав страны.

Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса.

Запад должен смириться с бесперспективностью украинского конфликта, зарождением нового многополярного мира и концом американской гегемонии на мировой арене. И здесь возникает главный вопрос: когда же он это примет? Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше.

Автор: Халид аль-Бухали (خالد البوهالي)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
02.01.2023
Россия и Китай изменили "мировой порядок"
24.08.2022
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
25.07.2022
Что будет, если конфликт на Украине выйдет из-под контроля
21.07.2022
Спецоперация на Украине разбудила Европу. Она захотела создать новый мир
16.02.2016
Польский военный потенциал сформирован по случайному принципу, а Россия продолжает модернизироваться (Dziennik Gazeta Prawna, Польша)
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО