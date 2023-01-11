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Новейшее ядерное оружие России не оставит шанса американским системам ПВО

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Испытания ракетного комплекса Авангард
Испытания ракетного комплекса Авангард.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Shukan Gendai: в Японии заявили, что новейшее ядерное оружие России невозможно перехватить

В России разработали ядерное оружие, которое обернулось для США настоящей головной болью, пишет Shukan Gendai. Речь о боевой системе "Авангард", уничтожить которую крайне затруднительно — не помогут даже американские системы ПВО.

Самое грозное оружие России

17 декабря министерство обороны России объявило о развертывании новейшей боевой системы "Авангард" на юго-западе страны в Оренбургской области. По форме это ядерное оружие напоминает дельтаплан и существенно отличается от обычных МБР (межконтинентальных баллистических ракет).

Владимир Путин уверенно говорит, что "Авангард" уничтожает цели, как метеорит. Насколько хорошо действует самое совершенное оружие России, которое, по словам российского лидера, невозможно перехватить?

Обычные МБР летят к цели по параболической траектории с высоты в тысячу километров. "Авангард", в свою очередь, скользит по прямой линии с высоты до 100 километров. Скорость этой ракеты достигает 27 Махов, поэтому даже если ее удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия, поясняет военный эксперт Масаки Такабэ (Masaki Takabe).

Дальность полета "Авангарда" составляет более шести тысяч километров, то есть в радиусе его действия находится вся территория Украины.

У обычных систем противовоздушной обороны нет шансов

На этом фоне 21 декабря прошлого года правительство США объявило, что предоставит Украине противоракетную систему Patriot для противодействия надвигающейся ядерной угрозе. Но даже она не может справиться со скоростью полета "Авангарда".

"Ранее ядерную ракету, выпущенную по Украине, можно было перехватить обычными системами противовоздушной обороны. Но теперь, когда „Авангард“ развернут, началась совсем другая история. Украине словно приставили нож к горлу, и напряженность, вероятно, будет расти и дальше", — отмечает Такабэ.

Украина обладала "преимуществом" в Донбассе, но в декабре Россия перебросила войска на юг Белоруссии. Главнокомандующий ВСУ выразил тревогу, заявив, что в январе 2023 года вооруженные силы РФ могут вновь попытаться захватить Киев, который был первоначальной целью российской военной спецоперации.

Провал операции по захвату столицы недопустим. Если действия хоть немного зайдут в тупик, президент Путин может без колебаний нажать кнопку запуска грозного оружия.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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