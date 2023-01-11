2023 год будет полон опасностей. Названы страны, за которыми нужно следить

The Times: в 2023 году возродятся конфликты между державами "среднего" звена

Конфликт на Украине изменил геополитическую среду в мире, пишет автор статьи для The Times. Державы "среднего" звена начинают оказывать всё большее влияние на мир, при этом их вера в Вашингтон угасает, и критиковать Москву они не спешат.

Роджер Бойес

Прогнозы на предстоящий год, вроде тех, что журнал The Economist регулярно публикует, — это игра для дураков, особенно сегодня, когда мир, кажется закружился в каком-то вихре. Однако факт остается фактом: одна война порождает другую, и это остается единственной верной ставкой на 2023 год. В этом году мы станем свидетелями не только более обильных потоков крови на полях сражений на Украине, не только увидим обострение стратегического соперничества между США и Китаем, но и будем наблюдать возрождение малых и не очень малых войн в других регионах мира.

Спецоперация, начатая Владимиром Путиным, задвинула в тень назревающий конфликт между Арменией и Азербайджаном, быстро приближающуюся гибель иранской ядерной сделки и растущую вероятность того, что турецкие силы нападут на проживающих в Сирии курдов (причина: президент Эрдоган добивается своего переизбрания на должность президента в июне). Эти конфликты скоро вернутся в повестку дня. Достигнутое в ноябре прошлого года соглашение о прекращении огня между тыграйскими повстанцами и правительством Эфиопии также выглядит шатким.

Боевые действия на Украине в прошлом году высветили определенные слабости Путина, но также вызвали и опасения относительно того, что президент Байден и его союзники по НАТО страдают искаженным "туннельным" видением международной ситуации. Государства Центральной Азии, которые когда-то считались задним двором России, заметили, что внимание Путина обращено на другие проблемы, и начинают переоценивать свои отношения с Кремлем. Армения, связанная с Москвой, проиграла войну с Азербайджаном в 2020 году. Путин пообещал сохранить мир. Теперь он не пользуется доверием как миротворец. Азербайджан, который выиграл в конфликте благодаря турецким дронам, выглядит сильнее.

Успех американского оружия в решающей битве с российскими войсками стал отличной рекламой американских технологий, которую сейчас вряд ли кто-то еще может себе позволить. Этот успех высветил недостатки российской военной техники и тактики. Но он же показал, что Байден может достигать только одного ограниченного успеха за один раз. Это заставляет переосмыслить ситуацию, например, в Саудовской Аравии.

Королевство сильно зависит от американского вооружения, однако в стране уже сомневаются, что чрезмерно "занятый" на других фронтах Белый дом в нужной мере отреагирует, если Иран все-таки устроит гонку за ядерной бомбой. И поэтому Эр-Рияд начал осторожный разговор на уровне министров иностранных дел с Тегераном, чтобы, скорее всего, оценить, не сократит ли Иран поддержку повстанцев-хуситов в Йемене. Саудовцы с готовностью обсуждают с Пекином его желание платить за нефть в китайской валюте, по сути, в нефтеюанях. И, как и в большинстве стран Глобального Юга, в Саудовской Аравии не было даже какого-то отблеска протеста против путинской спецоперации.

Таким образом, украинский конфликт 2022 года изменил геополитический расклад в мире. США и их союзники по НАТО говорят, что нарушения международного права Россией на Украине настолько серьезны, что остальной мир должен занять "высокую моральную" позицию происходящего.

А я вот попытался "прощупать" по этому поводу одного политически просвещенного алжирца. По его словам, выбор между поддержкой спонсируемой Соединенными Штатами Украины или России с ее собственными законными соображениями безопасности – это цугцванг, то есть вынужденный ход, навязанный загнанному в угол шахматисту. "Где был этот Запад, когда у нас тут были свои конфликты и войны?" – недоумевал мой собеседник. В частности, он указал на ужасную войну в Тыграе в Эфиопии, развернувшуюся в 2020-2022 годах, в результате которой, по некоторым подсчетам, погибло около 600 тысяч человек. "Что будет, если мы поддержим Украину, а Байден заключит сделку с Россией? Как вы думаете, Путин поблагодарит нас за то, что мы встали на одну сторону с Западом? И мы останемся одни, открытые всем ветрам".

Много подобных голосов раздается в Африке и на Ближнем Востоке. Часто звучит следующий аргумент: Россия прилагает в Африке достаточно усилий — ее наемники из группы "Вагнера" проявляют твердость и эффективнее удерживают центральноафриканские режимы у власти, чем их бывшие колониальные надсмотрщики. Присутствия Америки в Африке вообще не видно. Что же касается Китая, то он пока не требует явной политической платы за свою помощь. Отсюда устойчивое молчание на глобальном юге по поводу вооруженных действий в Европе. Можно подозревать, что так же будет, если и когда Китай двинется на Тайвань.

Так что же происходит в мире? А то, что прагматичные державы среднего звена, эти "промежуточные" игроки, такие как Турция, Индия и Азербайджан, банкиры, или энергетические богачи как Саудовская Аравия и Катар, начинают оказывать в мире все большее влияние, давать другим странам советы и инвестировать, тем самым заполняя вакуум, оставляемый великими державами. Они объединяются в какие-то свои группы и альянсы. Если хотите, вы можете игнорировать их на свой страх и риск, но они являют собой разницу между дипломатической изоляцией Путина и предоставлением ему возможности процветать. Кроме того, они способствуют обходу санкций, что превращает обещание Байдена "выступить единым демократическим фронтом против автократий" в пустые слова и чепуху.

Большая опасность 2023 года проистекает именно из этого мира двусмысленности. Израиль всегда говорил, что не позволит Ирану стать ядерной державой, потому что он представляет собой экзистенциальную угрозу для израильтян. И он будет действовать, если потребуется, без одобрения США.

В октябре этого года Европейский союз, возможно, признает прогресс Ирана в сокращении ядерной программы и начнет смягчать санкции. На самом деле Иран обогащает уран до очень высокой степени, чуть ниже оружейного уровня. Новое правительство Израиля непреклонно в том, что Запад не должен "прощать и делать вид", то есть игнорировать нарушения Ираном соглашения 2015 года в надежде на окончательное урегулирование.

Израиль может, по крайней мере, нанести удар по иранским военным складам в Сирии, чтобы сдержать угрозу со стороны Тегерана. Но вот загвоздка: Россия контролирует воздушное пространство Сирии. Она может закрыть небо для израильских самолетов. Ценой атаки может быть требование Москвы к Израилю отказаться от любой поддержки Киева.

Спецоперация на Украине осложнила геополитическую среду на всех континентах и ​​в разных государствах. Она гарантирует, что 2023 год будет столь же полон опасностей, как и предыдущие 12 месяцев.