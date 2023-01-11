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ТАСС

Медведев назвал неоценимым вклад Камнева в укрепление обороноспособности России

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Павел Камнев
Павел Камнев.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Замглавы Совета безопасности РФ обратил внимание, что под руководством научного руководителя концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" были разработаны десятки передовых образцов вооружения, которые успешно используются в России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью научного руководителя концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Павла Камнева.

"С именем этого выдающегося конструктора и ученого связана важнейшая эпоха в истории отечественного ОПК. Создатель семейства крылатых ракет большой дальности "Калибр", он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, защиту ее безопасности", - отметил Медведев в телеграмме соболезнований, текст которой привели в его секретариате в понедельник.

Политик обратил внимание, что под руководством Камнева были разработаны десятки передовых образцов вооружения, которые успешно используются в России. "На посту научного руководителя "ВКО "Алмаз-Антей" Павел Иванович продолжал работу до последних дней жизни. Он служил для всех нас примером настоящего гражданина и патриота, человека, беззаветно преданного своему делу", - считает замглавы Совбеза.

Он добавил, что Камнева отличали широкая эрудиция, основательный подход к самым сложным и ответственным задачам, умение сплотить вокруг себя коллектив талантливых единомышленников, многие из которых "стали его верными последователями и сегодня самоотверженно трудятся на благо Родины".

"Разделяю ваше горе от невосполнимой утраты. Светлая память о Павле Ивановиче Камневе навсегда останется в наших сердцах", - заключил Медведев.

Камнев умер 9 января на 86-м году жизни. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Медведев Дмитрий
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