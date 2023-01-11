Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП-1

Никос Панайотопулос и Кристине Ламбрехт также обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в Афинах

АФИНЫ, 9 января. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 Украине с заменой их на немецкие БМП Marder. Об этом сообщило в понедельник греческое оборонное ведомство.

Министры в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора "обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и развитие событий на Украине", - говорится в сообщении, которое публикует газета "Прото тема". "Также обсуждались вопросы, связанные с выполнением Соглашения о поставке Грецией боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины немецкого производства Marder", - сообщили в ведомстве.

В 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. По договоренности между Грецией и ФРГ на Украину недавно прибыла партия БМП-1, которые размещались на греческих островах. В обмен на них в Грецию из Германии были направлены первые БМП Marder 1A3. Всего, как ожидается, Греция должна получить 40 БМП Marder. По заявлению греческого правительства, вместо островов их направят в Северную Грецию на сухопутную греко-турецкую границу.