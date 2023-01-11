Войти
ТАСС

Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП-1

365
0
0
БМП-1 греческой армии с установкой ЗУ-23-2
БМП-1 греческой армии с установкой ЗУ-23-2.
Источник изображения: topwar.ru

Никос Панайотопулос и Кристине Ламбрехт также обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в Афинах

АФИНЫ, 9 января. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 Украине с заменой их на немецкие БМП Marder. Об этом сообщило в понедельник греческое оборонное ведомство.

Министры в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора "обсудили дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и развитие событий на Украине", - говорится в сообщении, которое публикует газета "Прото тема". "Также обсуждались вопросы, связанные с выполнением Соглашения о поставке Грецией боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины немецкого производства Marder", - сообщили в ведомстве.

В 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. По договоренности между Грецией и ФРГ на Украину недавно прибыла партия БМП-1, которые размещались на греческих островах. В обмен на них в Грецию из Германии были направлены первые БМП Marder 1A3. Всего, как ожидается, Греция должна получить 40 БМП Marder. По заявлению греческого правительства, вместо островов их направят в Северную Грецию на сухопутную греко-турецкую границу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
NATO
Похожие новости
22.12.2022
В МО Греции заявили, что не получали предложения по замене систем ПВО для передачи Украине
29.11.2022
Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией
21.10.2022
Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты советского производства
10.10.2022
Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт анонсировала поставку большой партии танков на Украину
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
24.08.2016
Дети Северной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО