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ТАСС

WSJ: США поставят Украине четыре системы борьбы с дронами Vampire не раньше лета

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VAMPIRE
Планируемый к поставке Украине наземный комплекс борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) американской корпорации L3Harris. Комплекс включает электронно-оптическую станцию обнаружения на подъемной мачте и четырехзарядную пусковую установку 70-мм управляемых ракет APKWS с лазерной полуактивной системой наведения. Комплекс является модульным и может монтироваться на любом транспортном средстве за два часа.
Источник изображения: L3Harris

Как сообщило издание, поставки этого типа вооружений были обещаны Киеву еще в августе 2022 года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Пентагон испытывает сложности с поставкой Украине модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Газета отмечает, что поставки этого типа вооружений были обещаны Киеву еще в августе 2022 года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре того же года. Объем контракта, однако, составляет около $40 млн, что, как указывает издание, недостаточно для крупных партий.

По информации газеты, США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года.

Vampire (VAMPIRE, Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) представляет собой малогабаритный комплекс с шарообразным модулем датчиков наблюдения и пусковой установкой на четыре небольших ракеты. Как заявляют разработчики системы, Vampire монтируется на автомобильную платформу всего за пару часов и может управляться одним человеком. Ракеты, которыми снаряжается оружие, могут поражать как воздушные, так и наземные цели.

Ранее западная пресса неоднократно отмечала, что конфликт на Украине привел к истощению запасов вооружений в странах НАТО, что ставит под угрозу возможность сохранения военной помощи Киеву в прежних объемах. 

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