Ушел из жизни создатель ракет «Калибр» Павел Камнев

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Научный руководитель концерна ВКО «Алмаз – Антей», Герой Труда Российской Федерации, доктор технических наук Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Именно под руководством Павла Камнева создавались знаменитые крылатые ракеты «Калибр», которыми сегодня вооружают корабли и подводные лодки. Камнев - автор двадцати научных изобретений и сотен научно-технических отчетов, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. После окончания школы с золотой медалью он поступил в МАИ и, окончив Московский авиационный институт с красным дипломом, начал работать на Свердловском машиностроительном заводе имени М.И.Калинина. На этом предприятии он сделал карьеру от простого инженера до первого заместителя главного конструктора – руководителя предприятия.

В 1991 году Павел Камнев стал первым заместителем главного конструктора – руководителя ОКБ «Новатор», а в 1996 году его возглавил. В 1996-2017 гг. Павел Иванович был генеральным директором Опытного конструкторского бюро «Новатор», а затем был назначен научным руководителем Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». На этом посту он оставался до конца своих дней.

За многолетний продуктивный труд Павел Иванович был награжден высокими государственными наградами – он стал Героем Труда Российской Федерации, был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Неоднократно Павел Камнев получал государственные премии Российской Федерации.

«Военное обозрение» выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Павла Ивановича Камнева.