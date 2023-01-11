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ТАСС

Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

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Павел Камнев
Павел Камнев.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Ему было 85 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна в понедельник.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - сказали в пресс-службе.

Камнев родился в 1937 году в Махачкале. После окончания Московского авиационного института, прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. Указом президента России Владимира Путина от 21 апреля 2016 года Павлу Камневу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Отмечается, что в апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор". Камнев - автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

В концерне подчеркнули, что "Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса". Он принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МАИ
Персоны
Путин Владимир
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