Ушел из жизни Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев

9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев, сообщили в пресс-службе компании.

Павел Иванович Камнев (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

"П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", - говорится в официальном сообщении Концерна.

Павел Иванович родился 14 ноября 1937 г. в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный распределение на Свердловский Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, где прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора - руководителя предприятия.

В 1991 году Павел Иванович был назначен первым заместителем главного конструктора - руководителя ОКБ "Новатор", которое позднее возглавил. В 2002 году предприятие вошло в Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и сегодня является одним из ведущих центров оборонно- промышленного комплекса Российской Федерации по разработке современных образцов ракетного оружия. Под руководством П. И. Камнева выполнены многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет, уникальные тактико-технические характеристики которых зачастую до сих пор не имеют аналогов ни в отечественном, ни в мировом ракетостроении.

В апреле 2017 года П. И. Камнев был назначен на должность научного руководителя Концерна ВКО "Алмаз - Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "НОВАТОР". Павел Иванович работал до последнего дня своей жизни.

П. И. Камнев - автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трехсот научно-технических отчетов, доктор технических наук, член- корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Указом Президента России Владимира Путина от 21 апреля 2016 года Павлу Ивановичу Камневу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

П. И. Камнев был награжден орденом "Знак Почета" (1981), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), многими другими наградами. Ему присуждены Федерации в области науки и техники (1997), Государственная премия Российской Федерации Государственная премия и звание лауреата Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2017).