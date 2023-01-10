Песков заявил, что любой срочник может подписать контракт

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие срочной службы и так имеют возможность подписать контракт, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", - сказал ТАСС представитель Кремля.

В последнем выпуске программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" телеведущий обратил внимание, что в боевых действиях всегда участвовали именно молодые люди. По его словам, многие из "ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят: "Дайте повоевать". Соловьев предложил "как-то решить этот вопрос", например, упростить заключение контракта для срочников.