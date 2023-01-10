Французы: Швеция и Финляндия нужны НАТО для того, чтобы позлить Россию

Читатели Le Figaro: Турция разрушает иллюзию "антироссийского единства" в НАТО

Турция тормозит процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пишет Le Figaro. Мнения читателей разделились. Одни обвиняют Анкару в политическом шантаже, другие отмечают, что Швеция и Финляндия нужны блоку только для того, чтобы злить Россию.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетовал, что Турция "хочет того, чего мы не можем ей дать".

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже в 2023 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье, 8 января, напомнив, что решение зависит от парламентов Турции и Венгрии. "Я ожидаю их присоединения в 2023 году, но точную дату не гарантирую, потому что это зависит от суверенного решения турецкого и венгерского парламентов, которые еще не ратифицировали соглашение", — заявил Йенс Столтенберг в интервью "Франс-Пресс".

Венгрия и Турция (последняя особенно упорствует) блокируют вступление двух скандинавских стран в НАТО с мая. "У нас были переговоры, и они были довольно сложными, в июле прошлого года. Тогда Турция, Финляндия и Швеция согласовали совместный меморандум, в котором они описали, как они могут активизировать свое сотрудничество в области экспорта вооружений, а также в борьбе с терроризмом", — напомнил Йенс Столтенберг.

"Финляндия и Швеция выполняют это соглашение и явно настроены на долгосрочное сотрудничество с Турцией по этим вопросам. Поэтому настало время завершить процесс вступления и ратифицировать соответствующий протокол", — сказал он.

Стокгольм не приемлет некоторые условия Турции

Ранее в тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что "Турция подтвердила: мы сделали то, что обещали сделать. Но она также требует того, чего мы не можем и не хотим ей дать", — сказал он, говоря о процесс вступления своей страны в Атлантический альянс во время конференции по обороне и безопасности в присутствии Йенса Столтенберга. "Мы убеждены, что Турция примет решение, просто мы не знаем, когда", — отметил Ульф Кристерссон, добавив, что последнее слово остается за Турцией. Это решение зависит от нескольких факторов внутренней политики Турции.

В конце декабря Анкара отметила "позитивные меры", предпринятые Стокгольмом, но призвала к "другим важным шагам", чтобы снять свои возражения против вступления Швеции в НАТО, заявил тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Эти заявления прозвучали через несколько дней после того, как Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеса по запросу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Только турецкий и венгерский парламенты не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в альянс.

В рамках воскресной конференции глава финской дипломатии Пекка Хаависто подтвердил, что его страна вступит в Атлантический альянс одновременно со своим соседом. "Финляндия не так уж торопится вступить в НАТО и может подождать, пока Швеции дадут, наконец, зеленый свет", — заявил он журналистам. Один из своих первых зарубежных визитов премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон совершил в Анкару в начале ноября. Цель визита — попытаться снять турецкое вето.

Комментарии читателей:

Caton001

Шантаж между партнерами недопустим. Когда турецкий экспансионизм столкнется с экспансионизмом России, Турция заплатит за это цену. Украине выгодна помощь западных стран в ее борьбе, но Турции придется пойти на уступки.

Heretique

Швеция и Финляндия гораздо более важны для НАТО, чем мусульманская Турция.

Dedale

В стратегическом отношении Турция в 100 раз важнее этих двух несчастных стран в самом холодном регионе земного шара. Они годятся только на то, чтобы злить Россию, но ведь США этого не хотят, не так ли? А теперь США унижены. Неплохо!

Anne-Louise

Турция занимает стратегическое положение на Босфоре. Она контролирует Черное море. Это принципиально для России, которая хоть и является самой большой страной на планете, но не имеет удачно расположенного порта. Владивосток находится очень далеко. Отсюда и аренда русскими сирийского порта в Тартусе. Понятно, что геополитическая ситуация непростая.

comynnes

Я не фанат Эрдогана, но в этом вопросе он внушает доверие. Турки покупают углеводороды несравненно дешевле чем мы, их компании процветают на российском рынке, и это не значит, что их отношения с остальным миром (вне НАТО) деградируют. Напротив, их условно пророссийскую позицию разделяют в остальном мире. Эрдоган, которого очень критикуют в других местах, умело выходит из сложной ситуации, отсюда и упреки в том, что он защищает интересы своей страны, а не пытается угодить иностранным лидерам...

HNA92-69

Этот политический шантаж со стороны Турции недопустим! Наступит день, когда Турция пожалеет о своем безответственном поведении! Ведь она заставляет других думать, что она стоит на стороне России, а не НАТО — и всё это вопреки мнению партнеров.

Stop aux bobards

Кода же "Великая Европа" начнет открыто обсуждать эти деликатные темы?

lolo075

Надоел уже этот торговец коврами... Когда у тебя есть такие друзья, как Турция, тебе не нужны враги...