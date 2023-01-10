Военный обозреватель оценил планы Германии передать Киеву БМП Marder

Военный обозреватель Лавров: передача Украине 40 экземпляров германских БМП Marder сама по себе ничего не решает

Возможная поставка Киеву 40 экземпляров боевых машин пехоты (БМП) Marder от Берлина «сама по себе ничего не решает». Об этом 9 декабря сообщил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«ВФУ исчерпали и собственные запасы советской бронетехники, и ее остатки в бывших странах Варшавского договора, поэтому сейчас мы видим переход на натовскую бронетехнику. Возможно, к лету–осени 2023-го мы увидим у ВФУ и распространенные немецкие танки Leopard», — сказал он.

По словам эксперта, БМП Marder разработана в 50-х годах прошлого века и несколько раз модернизировалась. Она специально создавалась для противостояния советской бронетехнике, в первую очередь БМП-1 и БМП-2, которых до сих пор много на вооружении.

«Имеет хорошую для своего времени пушку и приборы наблюдения. Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием, которое способно выдерживать обстрел из 30-мм автоматических пушек советских БМП», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что Marder — далеко не самая совершенная немецкая БМП, но она гораздо проще самой современной Puma, что позволит легче освоить и эксплуатировать ее в украинских условиях.

«Озвученного количества достаточно только для комплектования ими одного механизированного украинского батальона», — сказал военный обозреватель.

Он добавил, что результаты боевых действий в спецоперации сейчас не определяются прямыми столкновениями механизированных войск. По большей части задействованы артиллерия, пехота и беспилотники.

«Поэтому сама по себе передача БМП ничего не решает, будь это германские Marder или американские Bradley. Важно, как их будут применять и какой баланс сил сложится к моменту их прибытия на фронт», — заключил Лавров.

Накануне издание Bild представило результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты Marder.

6 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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