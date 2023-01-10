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Военное обозрение

В турецкой прессе «объяснили» прекращение поставок БПЛА Bayraktar TB2 на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Киевские власти надеялись, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 станут чуть ли не основным средством «разгрома» российских войск в случае их ввода на Украину. Однако после начала проведения СВО данные дорогостоящие БПЛА быстро исчезли из виду, будучи выбитыми противовоздушными средствами ВС РФ; не предвидится и новых поставок этого «чудо-оружия».

Анкара стала посредником в конфликте и поэтому прекратила экспорт летальной продукции на Украину. Продолжается только продажа оборонной продукции, не имеющей боевого назначения, такой как бронетехника и средства индивидуальной защиты

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST в попытках «объяснить» прекращение поставок столь разрекламированных БПЛА.

При этом неясно, на каком основании броневики KİRPİ, оснащённые 7,62-мм дистанционно управляемым модулем ASELSAN SARP турецкого же производства, перестали иметь, как утверждается в издании, «боевое назначение», ведь их поставки киевскому режиму шли вплоть до последнего времени.

Турецкие бронеавтомобили KİRPİ продолжают прибывать в незалежную и в настоящее время в самых различных комплектациях – с 12,7-мм пулемётом M2 Browning, устанавливаемом уже в самой Украине, или, как было недавно замечено, с модулями ANUBIS (снаряжаются 7,62 / 12,7-мм пулемётом) производства Румынии, которые монтируются при транзите турецких машин через эту страну.

Однако о турецких БПЛА Bayraktar TB2, как и строительстве завода по их производству на Украине, действительно в последнее время не слышно.

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