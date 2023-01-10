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ТАСС

В Госдуме обратили внимание парламентариев Азии на обстрелы Украиной инфраструктуры АЭС

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Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Вице-спикер ГД Сергей Неверов напомнил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины, а также нарушения Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки и накопления химического оружия

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Странам - участникам Азиатской парламентской ассамблеи необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить катастрофу, к которой могут привести действия Киевского режима по обстрелу критической инфраструктуры атомных электростанций. Об этом в ходе выступления на XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Сегодня киевский нацистский режим совершает теракты против мирных граждан, обстреливает критическую инфраструктуру атомных электростанций. Это грозит трагедией, ядерной катастрофой. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить подобные ситуации", - приводит слова Неверова его пресс-служба в понедельник.

В своем выступлении Неверов напомнил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины, а также нарушения США Конвенции о запрещении разработки и накопления химического оружия."Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанной нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений. Очевидно, им есть что скрывать", - заявил Неверов, напомнив, что ранее российские парламентарии уже обратились к зарубежным коллегам с заявлением о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия.

Как отметил Неверов, у всех участников сессии АПА есть понимание, что "западный мир использует двойные стандарты". Он также подчеркнул, что использование санкций и создание препятствий для полноценного участия депутатских делегаций в работе международных объединений недопустимо. "США пытаются сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран, и мы будем делать все для того, чтобы защитить свой суверенитет и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул Неверов.

По его словам, Вашингтон и Брюссель "заинтересованы в эскалации конфликтов, уничтожении традиционных ценностей и религии, чтобы выдернуть человека из семьи и общества, оставить один на один со своими проблемами и сделать его зависимым". Он привел в пример Украину, которая используется "как инструмент борьбы против России".

XIII пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи под председательством спикера парламента Турции Мустафы Шентопа проходит в Анталье с 8 января. В мероприятии принимают участие парламентские делегации 27 стран мира. В состав российской делегации, помимо Неверова, вошли депутаты Госдумы Казбек Тайсаев и Сардана Авксентьева, а также сенаторы Геннадий Орденов и Дина Оюн. 

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