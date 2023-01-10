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ТАСС

Экс-премьер Италии Проди считает кризис на Украине хуже Карибского

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Романо Проди
Романо Проди.
Источник изображения: wikimedia.org

По его словам, поляризация мира растет

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает нынешний кризис на Украине более серьезным, чем Карибский кризис 1962 года.

"Сейчас мы переживаем крайне сложный момент, даже более драматичный, чем тот, что мы переживали в момент напряженности вокруг Кубы, потому что тогда было некое равновесие, и не будем забывать о мудрости американского президента [Джона Кеннеди], который сказал, что США никого не должны обращать во что-то, но нужны правила, чтобы сосуществовали различные реальности. Сейчас конфликт вновь выявляет эти различия, поляризация мира растет", - сказал Проди в понедельник на мероприятии, посвященном памяти бывшего спикера Европарламента Давида Сассоли. Его слова приводит агентство ANSA.

На мероприятии, на котором представили книгу - сборник выступлений Сассоли, умершего ровно год назад, присутствовала и нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Проди занимал пост премьера Италии в 1996-1998 годы, а затем в 2006-2008 годы. Он возглавлял Еврокомиссию с 1999 по 2004 год. 

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Италия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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