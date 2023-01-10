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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО считает, что Швеция выполнила требования для вступления в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД Турции

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Швеция выполнила все необходимые требования для вступления в альянс, и потому нужно завершить процесс ратификации ее членства.

"Я говорил, что пришло время завершить ратификационный процесс в отношении Швеции", - сказал Столтенберг в интервью газете "Афтонбладет".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в воскресенье указал, что, по его мнению, Стокгольм выполнил свои обязательства, и Турции, еще не ратифицировавшей расширение НАТО, следует принять решение по этому вопросу. "У нас хорошо продвигается процесс вместе с Финляндией и Турцией, и мы делаем то, о чем мы договаривались с Анкарой", - сказал Кристерссон во время открытия конференции на горнолыжном курорте Сэлен, на которой также присутствовал Столтенберг.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял в конце декабря, что Швеция и Финляндия все так же не выполняют обязательства, которые предусмотрены соглашением Анкары, Стокгольма и Хельсинки для урегулирования вопроса о членстве в НАТО.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 государств НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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