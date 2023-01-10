В Польше похвастались оружием, которое передали Украине

Onet: Польша передала Украине много военной техники без объявления по официальным каналам

Варшава активно поддерживает Киев в конфликте с Москвой, пишет Onet. Редакция портала сделала подборку вооружения, которое Польша направила на Украину. Примечательно, что по официальным каналам было объявлено лишь о части переданного оборудования.

Томаш Милешко

Польша является одной из тех стран, которые наиболее активно поддерживают украинскую армию в борьбе с Россией. Польша предоставила украинским военным широкий спектр военных технологий. Идет 11-й месяц боев, и на их фоне постоянно ведутся переговоры о передаче Украине новых партий техники. Но уже сегодня сражающиеся с российской агрессией военные могут рассчитывать на современные транспортные средства и оружие, в том числе польского производства или иностранного производителя, но переданное Польшей.

Как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда, ведут переговоры о создании коалиции государств, которая будет передавать Украине тяжелую технику. Премьер-министр дал понять, что поляки не хотят сами передавать танки Leopard 2, но заинтересованы в расширении международного сотрудничества с целью вооружения защитников Украины.

С начала российской спецоперации на Украине ее защитникам поступила военная техника на сумму не менее нескольких десятков миллиардов злотых. Основную часть этой суммы составила военная помощь США, однако Польша тоже внесла свой достойный вклад, с самого начала занимая верхние строчки в рейтинге государств, помогающих Украине. Польша передала украинским военным разнообразную технику. Интересно, что лишь о части переданного оборудования было объявлено по официальным каналам.

Гаубица "Краб"

Начнем с самоходной 155-мм пушки на гусеничном шасси массой 48 тонн. "Краб" имеет длину более 12 м, может преодолевать препятствия высотой 0,8 м, а также 2,5-метровые траншеи и броды глубиной 1 метр. На дорогах гаубица движется со скоростью 60 км/ч, по грунтовым дорогам с ухабистой поверхностью ее скорость падает до 15 км/ч. При полных баках автомобиль проезжает без заправки 400 км.

Что касается боевых возможностей гаубицы, то ее максимальная дальность действия составляет 40 км (минимальная дальность стрельбы 4,7 км), в качестве дополнительного вооружения используется пулемет калибра 12,7 мм и система запуска дымовых гранат. Гаубица может быть подготовлена к стрельбе за 30 секунд. Предусмотрено несколько режимов ведения огня: серией (три снаряда за 10 секунд), интенсивного обстрела (шесть снарядов в минуту в течение трех минут), практической стрельбы (два снаряда в минуту) и залпового огня (до трех снарядов в минуту). Также имеется компьютерная система управления огнем, система пожаротушения и подавления взрыва, а также баллистический радар, приборы для наблюдения за поля боя в ночное время и система предупреждения.

Автомат "Грот"

По информации, появившейся в социальных сетях, Польша также передала Украине автоматы "Грот" – автоматическую винтовку польского производства модульной конструкции, что позволяет использовать ее в различных конфигурациях, например, как базовую винтовку с гранатометом или пулемет. Оружие использует боеприпасы 5,56 х 45 мм НАТО, его дальность составляет около 500 метров а теоретический темп стрельбы – от 700 до 900 выстрелов в минуту.

Для автомата применяются магазины до 100 патронов, оружие адаптировано для использования правшами и левшами, его вес – 3,6 кг. Из него можно вести непрерывный или одиночный огонь. "Грот" уже стал популярным в массовой культуре. Его можно увидеть, например, в видеоиграх, в том числе в знаменитой серии Call of Duty, где он появился в варианте без приклада

Польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun ("Молния")

Еще одно польское оружие на Украине – это ПЗРК Piorun, переносной зенитный ракетный комплекс, который произвел фурор среди украинских военных. Благодаря их высокой эффективности, "молниями" уже заинтересовались западные армии, причем некоторые военные эксперты говорят, что это оружие превосходит даже возможности американских ракет Stinger. Piorun – это оптимизированная версия пусковой установки Grom, предназначенная для борьбы с вертолетами, самолетами, беспилотными летательными аппаратами (дронами) и крылатыми ракетами.

Piorun имеет взрыватель, оснащенный датчиком сближения, позволяющим поражать цель в случае ее близкого прохождения, здесь также используется дополнительный дневной и тепловизионный прицел. Благодаря этому данный ПЗРК успешно работает и в ночных условиях. Piorun также оснащен новым стартовым механизмом, позволяющим, в частности, выбирать: режим преследование-встреча, тип цели, погодные условия, а также делать запрос "свой-чужой". Ракеты способны поражать цели на высоте от 10 м до 4 км с расстояния от 400 м до 6,5 км.

Танк Т-72

Польша также передала Украине танки Т-72 – весящие более 40 тонн машины для экипажей из 3 человек. Эти постсоветские танки длиной более 9 м и шириной около 3,5 м разгоняются до скорости 60 километров в час и имеют номинальный запас хода 450 км, который может быть увеличен до 600 км с дополнительными топливными баками. Основным вооружением этих машин является гладкоствольная 125-мм пушка для стрельбы осколочно-фугасными, кумулятивными и подкалиберными снарядами, а также сопряженный с пушкой пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Кроме того, танк вооружен зенитным пулеметом кал. 12,7 мм и восемью дымовыми гранатометами 902Б кал. 82 мм.

Танк несет 39 боеприпасов и защищен стальной композитной броней толщиной 580 мм (версии Т-72А, Т-72М1). В свою очередь, танк в версиях Т-72Б и Т-72С получил новую многослойную броню. В последующих версиях Т-72 может быть также оснащен реактивной броней Контакт-1 (именно такая броня защищает польские машины, отправленные на Украину), а модель Т-72БМ защищена интегральной реактивной броней второго поколения Контакт-5.

Дрон-камикадзе Warmate

Большой интерес в сети вызвали переданные США Украине американские дроны-камикадзе Switchblade, но, наверное, не все знают, что БПЛА Украине передала и Польша! Речь идет о дронах Warmate, которые могут находиться в воздухе около 70 минут, обеспечивая предварительный просмотр большого участка поля боя, где этот тип оружия отлично подходит для атаки бронетехники и бронетехники.

Важно отметить, что этот дрон может работать не только в боевой конфигурации, но и в качестве наблюдателя, летая на высоте до 300 м со скоростью 80 км/ч. В момент, когда дрон атакует цель, его скорость увеличивается до 150 км/ч. Дрон может быть оснащен взрывной и термобарической боеголовкой, а решение об атаке на цель всегда дает оператор дрона с расстояния до 30 км.

Беспилотник-разведчик FlyEye

Украинцам также помогает беспилотный разведывательный летательный аппарат польского производства FlyEye. Дрон может быть подготовлен к запуску с руки за 10 минут, он оснащен двумя камерами (в том числе одной инфракрасной) с возможностью плавного переключения между ними. При использовании дополнительного оборудования дрон также может обнаруживать пожары, его макс. скорость составляет 120 км/ч. FlyEye может оставаться в воздухе более 2,5 часов и передавать информацию с расстояния до 180 км. Макс. высота полета дрона составляет 3 км.

Гаубица Goździk ("Гвоздика")

"Гвоздика" – еще одна гаубица, переданная Украине Польшей. Это самоходная машина с орудием калибра 122 мм, массой более 15 тонн и экипажем из 4 человек. Ее длина более 7 м, ширина 2,8 м, высота 2,7 м. Макс. скорость "Гвоздики" составляет 60 км/ч, транспортное средство также может плавать со скоростью 4,5 60 км/ч на расстояние 500 км. Ее задача – атаковать пехоту и огневые средства оппонента, поддерживать союзные войска, бороться с артиллерией противника, а также создавать дымовую завесу или освещать поле боя и ослеплять вражеские наблюдательные пункты и огневые средства.

Гаубица стреляет под углом макс. 70о, ее дальность действия около 15 км при темпе стрельбы от 4 до 6 снарядов на мин. В распоряжении экипажа 35 осколочно-фугасных боеприпасов и 5 кумулятивных снарядов. Если говорить коротко, то это, безусловно, не такая инновационная машина, чем упомянутая ранее гаубица.

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"

Для борьбы с Россией Польша также направила на Украину ракетные установки БМ-21 "Град", которые имеют долгую, насчитывающую несколько десятилетий историю. "Грады" поступили на вооружение в 60-е годы. Это самоходные, оснащенные многими направляющими ракетные установки калибра 122 мм. Дальность действия "Града" достигает 45 км, запас хода автомобиля примерно 400 км. РСЗО БМ-21 "Град" обслуживает три человека, которые могут привести ее в готовность за три минуты. После запуска ракет машина может уйти с места выстрела за две минуты, что чрезвычайно важно с точки зрения контрбатарейной борьбы.

Ракеты также могут быть оснащены различными боеголовками, например, зажигательными, химическими и осколочными-фугасными. "Грады" демонстрируют максимум своих возможностей в основном на небольшом расстоянии и в составе более крупном формировании, например, в одном батальоне из 18 машин. В такой конфигурации "Град" может выстреливать до 720 снарядов за один залп! Это важно, поскольку BM-21 не является высокоточным оружием и предназначен в основном для ковровых ударов по большим площадям, а не для точного поражения конкретной цели.