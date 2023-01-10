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ЦАМТО

Глава компании Baykar признал, что в беспилотниках Bayraktar есть технологические "закладки"

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Bayraktar TB2
Церемония передачи Войску Польскому первого из заказанных Польшей беспилотного авиационного комплекса с шестью разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Teknoloji. Мирославец (Польша), 28.10.2022.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 9 января. Глава компании Baykar признал, что в беспилотниках Bayraktar есть технологические "закладки", которые, в случае необходимости, могут быть активированы и использованы против их эксплуатантов с целью обеспечения безопасности Турции.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова цитирует газета Yeni Akit.

Бизнесмену задали вопрос, что произойдет, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против Анкары.

"Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО", – заявил С.Байрактар.

Он также добавил, что компания находится в тесных отношениях со странами, куда продает БЛА.

На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ, поскольку Украина импортировала в больших количествах ударные БЛА Bayraktar TB2.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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