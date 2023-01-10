Войти
ТАСС

Песков: поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО

526
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, "эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поставки Францией колесных танков Украине способны продлить страдания украинского народа, но не изменят ситуацию по достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны", - сказал Песков.

При этом, отметил он, вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. "Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки, они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - указал Песков.

Говоря о поставках французских танков, он подчеркнул, что Парижу хорошо известна точка зрения Москвы.

При этом представитель Кремля добавил, что в свое время контакты президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона были полезны. "Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", - заявил пресс-секретарь.

4 января Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал передать Киеву колесные танки AMX-10 RC. Семнадцатитонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производились в период 1976-1994 годов. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.

В новость была внесена правка (14:22 мск) — повторяется с уточнением формулировки цитаты в третьем абзаце, верно - вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Nexter
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.11.2021
"Вертолеты России" подписали контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета AHL
31.08.2021
The National Interest (США): как избежать войны на два фронта (Часть I)
19.04.2021
Le Figaro (Франция): столкнувшись с угрозой со стороны России, Зеленский взывает к Европе о помощи
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
29.07.2014
Усиление на воде
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 20:12
  • 41419
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 18:43
  • 1
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 10.01 18:20
  • 135
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 10.01 15:50
  • 1
Выборы 2024
  • 10.01 15:38
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, как зарабатывают на украинских девушках?
  • 10.01 13:53
  • 0
Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания
  • 10.01 10:44
  • 1
Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО
  • 09.01 22:11
  • 2
В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте
  • 09.01 15:41
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Может кто-то знает, куда подевались украинцы?
  • 09.01 02:52
  • 10
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 08.01 14:08
  • 3
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 08.01 11:38
  • 1
Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ
  • 07.01 19:04
  • 4
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 06.01 20:50
  • 2
Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные
  • 06.01 16:36
  • 19
МиГ-25. Самолет, который не смог адаптироваться к реальности