Песков: поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО

По словам пресс-секретаря президента РФ, "эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поставки Францией колесных танков Украине способны продлить страдания украинского народа, но не изменят ситуацию по достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны", - сказал Песков.

При этом, отметил он, вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. "Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки, они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - указал Песков.

Говоря о поставках французских танков, он подчеркнул, что Парижу хорошо известна точка зрения Москвы.

При этом представитель Кремля добавил, что в свое время контакты президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона были полезны. "Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", - заявил пресс-секретарь.

4 января Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал передать Киеву колесные танки AMX-10 RC. Семнадцатитонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производились в период 1976-1994 годов. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.

В новость была внесена правка (14:22 мск) — повторяется с уточнением формулировки цитаты в третьем абзаце, верно - вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении.