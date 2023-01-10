Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии

Росгвардейцы захватили документы, свидетельствующие о воровстве имущества в ВСУ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии.

В материалах говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники, слабой укомплектованности подразделений охраны. Документы также свидетельствуют о том, что организация охраны такова, что посторонние вполне могут попасть на военные склады, а некоторые должностные лица, отвечающие за сохранность войскового имущества, плохо выполняют свои служебные обязанности.