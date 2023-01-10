ВС Украины получат 15 чешских систем ПВО "Виктор"

ЦАМТО, 9 января. Организованная чешским бизнесменом Далибором Дедеком краудфандинговая кампания собрала средства для закупки 15 мобильных зенитных пулеметных комплексов ближнего действия "Виктор" для ВС Украины.

Система разработана и производится чешской компанией Excalibur Army.

Чешская компания Excalibur Army разработала новую систему "Виктор" на базе шасси пикапа Toyota. Машина оснащена установленной в кормовой части платформы усовершенствованной спаренной 14,5-мм зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2. "Виктор" считается недорогим решением для борьбы с маловысотными воздушными целями, включая БЛА, самолеты и вертолеты.

В состав ЗПУ входят два 14,5-мм пулемета КПВ, дневной/ночной прицел для стрельбы по воздушным целям и еще один прицел для стрельбы по наземным целям с максимальной дальностью стрельбы до 2 км. Боекомплект пулеметов – по 300 патронов, хранящихся в патронных ящиках, установленных с каждой стороны лафета. Еще 300 патронов размещаются в кузове машины.

Техническая скорострельность такой установки составляет 1100-1200 выстр./мин, а боевая скорострельность – до 600 выстр./мин.

С начала конфликта в Украине фонд, организованный Д.Дедеком, собрал от 94,5 тыс. жертвователей более 14,5 млн. евро на поддержку военных действий на Украине, что позволило закупить для ВСУ оборудование, военную технику и боеприпасы.

Так, в октябре 2022 года фонд при поддержке Министерства обороны Чехии и посольства Украины в Праге собрал более 1,3 млн. евро на покупку модернизированного танка Т-72 Thomas.

Ранее фондом было собрано 1,2 млн. долл. на поставку ВС Украины БЛА Bivoj чешского производства. БЛА взлетной массой 25 кг оснащен камерой высокого разрешения и может выполнять полет в радиусе 60 км в течение 6 часов.

Также были собраны средства в размере 29,5 тыс. долл. на закупку БЛА DJI Mavic 3, Autel EVO II DUAL 640T, DJI Matrice 30T, DJI Phantom 4 для чешских наемников, воюющих против ВС РФ в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Продолжается сбор средств на боеприпасы для ОБТ Т-72, РСЗО RM-70, самоходных гаубиц DANA и 120-мм минометов.