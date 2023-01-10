Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО

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Российские военные изменили тактику в зоне СВО. Теперь боевые действия ведутся ими не так, как в начале спецоперации.

Об этом в своем Telegram-канале заявил член комитета по обороне Государственной Думы РФ генерал Андрей Гурулев.

Депутат Госдумы утверждает, что инициаторами смены тактики были российский президент Владимир Путин и командующий группировкой ВС России в зоне СВО Сергей Суровикин. По мнению Гурулева, это связано с тем, что в ходе спецоперации армия РФ научилась воевать.

Враги пишут о смене тактики боевых действий, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши Вооруженные силы работают эффективнее

- заявил генерал.

Гурулев считает, что особенно выросла эффективность ударов, которые Вооруженные силы РФ наносят по критической инфраструктуре Украины.

Он также отметил, что трудности и неудачи в ходе спецоперации научили наших военных учитывать последствия совершеннных ошибок признавать их, анализировать и делать соответствующие выводы.

Гурулев считает, что назначение генерала Суровикина на должность командующего войсками оказало положительный эффект на ход спецоперации. Депутат заявил, что это отмечают и в странах Запада, которые после его прихода усилили военную помощь киевскому режиму.

Особенно существенную поддержку ВСУ оказывают Соединенные Штаты. Гурулев назвал американскую военную помощь Украине «беспрецедентной».