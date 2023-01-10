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ТАСС

Sky: Британия рассматривает возможность поставки Киеву до 10 танков Challenger 2

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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: EPA-EFE/ SASCHA STEINBACH

Телеканал сообщил, что дискуссии ведутся на протяжении "нескольких недель"

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенное Королевство впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По его информации, подобные дискуссии ведутся на протяжении "нескольких недель", однако окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято.

Министерство обороны королевства не стало ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

5 января глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил журналистам, что Великобритания вместе со своими союзниками прорабатывает вопрос о передаче Украине танков. По его словам, танки "вполне могут быть частью" западной военной помощи Киеву, при выделении которой учитывается, в чем больше всего нуждаются ВСУ. При этом он добавил, что вопрос о том, "кто из союзников их предоставит", требует тесной координации между членами НАТО.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. По данным газеты La Repubblica, США добиваются от Рима передачи Киеву зенитных ракетных комплексов SAMP-T. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Challenger 2
Проекты
NATO
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