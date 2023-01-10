Dassault Aviation раскрыла некоторые результаты 2022 года

ЦАМТО, 9 января. Французская компания Dassault Aviation 4 января раскрыла некоторые данные о полученных 2022 года заказах и поставках самолетов заказчикам по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Так, в течение 2022 года Dassault Aviation получила заказы на экспорт 92 многоцелевых истребителей "Рафаль" (80 – в Объединенные Арабские Эмираты, 6 – в Грецию и 6 – в Индонезию) по сравнению с 49 ед. (37 – на экспорт и 12 – ВКС Франции) в 2021 году. Также были заказаны 64 бизнес-лайнера "Фалькон" (Falcon) (за вычетом отмененных российских заказов) по сравнению с 51 машиной в 2021 году.

В 2022 году компания поставила заказчикам 14 истребителей "Рафаль" (13 – на экспорт и 1 – ВКС Франции) при плане 13 ед. (25 ед. "Рафаль" были поставлены на экспорт в 2021 году). Компания поставила 32 самолета "Фалькон" при плане 35 машин (30 самолетов "Фалькон" были поставлены в 2021 году).

По состоянию на 31 декабря 2022 года портфель заказов компании включает: 164 истребителя "Рафаль" по сравнению с 86 ед. по состоянию на 31 декабря 2021 года, 87 самолетов "Фалькон" по сравнению с 55 ед. по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Dassault Aviation Group намерена представить полный отчет о своей деятельности за 2022 год 9 марта 2023 года. При этом помимо количества самолетов, группа опубликует финансовые показатели в евро. В 2021 году выручка Dassault Aviation составила 7,2 млрд. евро. Сейчас в компании работает 12400 сотрудников.