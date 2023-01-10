Украина считает помощь со стороны союзников недостаточной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что ни один западный партнер не сделал достаточно для украинцев. Об этом он написал в Twitter.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", — сообщил Кулеба.

Глава украинского МИД уверен, что только вооружение киевской армии поможет сократить путь "к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами". Такого же мнение придерживается генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он заявлял, что снабжение Киева оружием способствует окончанию вооруженного конфликта, поскольку усиливают переговорные позиции Украины.