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Украина считает помощь со стороны союзников недостаточной

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Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины
Флаги Украины и ЕС на здании МИД Украины.
Источник изображения: © flickr.com / Slava Murava Kiss

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что ни один западный партнер не сделал достаточно для украинцев. Об этом он написал в Twitter.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", — сообщил Кулеба.

Глава украинского МИД уверен, что только вооружение киевской армии поможет сократить путь "к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами". Такого же мнение придерживается генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он заявлял, что снабжение Киева оружием способствует окончанию вооруженного конфликта, поскольку усиливают переговорные позиции Украины.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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