Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня

Источник изображения: topwar.ru

Командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявил о том, что США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня. Как уточнил военный, американские и японские ВС усиливают военное сотрудничество, проводя больше совместных операций, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с КНР в случае развязывания военных действий против Тайваня.

По словам Бирмана, Вашингтон вместе со своими союзниками в Азии действуют также как и страны Запада в отношении конфликта между Россией и Украиной, которые занимаются обучением украинских военнослужащих и поставками Киеву вооружений.

Мы называем это организацией театра военных действий. Аналогичные действия мы проводим в Японии, на Филиппинах и в других регионах

– отметил военный.

Старт так называемому усилению сотрудничества Вашингтона и Токио будет дан после проведения переговоров по безопасности между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, которые, как ожидается, состоятся 11-го января. Этому должна также поспособствовать и встреча Джо Байдена с Фумио Кисидой, намеченная тоже на январь. Основанием для проведения саммита стало решение японских властей о резком укреплении обороноспособности страны, предусматривающей существенное увеличение расходов на эти цели в размере 2% ВВП, что эквивалентно 320 млрд $. Всё это идёт вразрез с политикой «активного пацифизма», закреплённой в Конституции послевоенной Японии.

Как сообщала ранее американская газета The New York Times, Белый дом предпринял активные усилия по переоснащению системы обороны Тайваня, для отражения возможной «агрессии» со стороны Пекина.

Напомним, что в последнее время военные манёвры вблизи острова стали проводиться чаще со стороны Китая. Пекин, в свою очередь неоднократно заявлял о том, что все эти действия стали ответом на визит в августе прошлого года, бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Более того, КНР регулярно предъявляет обвинения в адрес Соединённых Штатов в том, что последние устраивают провокации у берегов Тайваня. Как отмечали в китайском МИД, страна чётко придерживается принципа «одного Китая», считая остров неотъемлемой частью территории КНР.