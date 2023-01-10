Польская армия докупит 70 тыс. автоматов GROT, которые ранее поставлялись на Украину

ЦАМТО, 9 января. Польская армия покупает дополнительно 70 тыс. автоматов GROT, которые ранее поставлялись на Украину, передает "РИА Новости".

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 2 января утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку автоматов GROT.

"До 2026 года дополнительные 70 тыс. автоматов должна поставить компания "Лучник" из Радома", – сказал М.Блащак на церемонии подписания.

"Это хорошие автоматы, проверенные. Это автоматы, которые уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты. Это автомат, проверенный в бою. Мы заказываем почти 70 тыс. экземпляров дополнительно, а также планируем в течение следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение", – добавил он.