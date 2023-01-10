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ЦАМТО

Финляндия готовит 12-й по счету пакет военной помощи Украине

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: Suojelupoliisi

ЦАМТО, 9 января. Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил назначенный 5 января новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола.

О предыдущем, 11-м пакете военной помощи Украине стоимостью 28,8 млн. евро Министерство обороны Финляндии сообщило 20 декабря.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность", – написал министр в Twitter.

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Страны
Украина
Финляндия
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