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РИА Новости

В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотников

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Выпускник тульского Центра подготовки операторов БПЛА
Выпускник тульского Центра подготовки операторов БПЛА.
Источник изображения: © Фото : Правительство Тульской области

В Тульской области состоялся первый выпуск операторов дронов для службы в зоне СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Тульской области состоялся первый выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов для службы в зоне специальной военной операции, сообщило правительство региона.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе сформирован Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он предназначен для подготовки операторов подразделений министерства обороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в специальной военной операции, информируют власти.

"Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт, а также преподаватели Тульского государственного университета. Первый выпуск операторов успешно прошел экзаменационные испытания и получил подтверждающие документы. Перед убытием в пункты временной дислокации военнослужащие обеспечены беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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